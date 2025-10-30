در پی برگزاری نشست هم‌اندیشی کتابداران کتابخانه‌های سیار با دبیرکل نهاد در مردادماه سال جاری و طرح دغدغه‌ها و مطالبات این قشر تلاشگر، دو اقدام مهم و حمایتی با هدف ارتقای وضعیت شغلی و رفاهی کتابداران به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس مصوبه شورای امور اداری نهاد، از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، مبلغ ثابت ماهیانه ۱۲ میلیون تومان به‌عنوان جبران بخشی از خدمات مدیریتی به حقوق تمامی همکاران شاغل در کتابخانه‌های سیار -فارغ از نوع قرارداد یا نوع ناوگان سیار، افزوده می‌شود.

همچنین بر اساس بخشنامه معاونت اداری و مالی نهاد، کتابدارانی که حداقل ۱۵ سال خدمت مستمر در کتابخانه‌های سیار داشته باشند، می‌توانند در صورت تمایل و با ارائه درخواست کتبی، به‌عنوان کتابدار در کتابخانه‌های عمومی شهرستان محل خدمت خود منتقل شوند.

این اقدامات با هدف پاسخگویی به مطالبات کتابداران سیار، افزایش انگیزه شغلی و بهبود شرایط کاری همکاران فعال در این حوزه، اجرا شده است.