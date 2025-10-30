پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست اسلامشهر: گشتهای مشترک شبانه ی ادارات این شهرستان برای جلوگیری از هرگونه تخلف و آلودگی محیط زیستی، بهویژه پسماند سوزی به شدت اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیده خدنگی گفت: در چارچوب اجرای قانون حفاظت از محیطزیست و با هدف پایش مستمر فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، گشتهای مشترک شبانه با حضور نمایندگان ادارات راهداری، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشداری، شهرداری و نیروی انتظامی در مناطق مختلف شهرستان از جمله در بخش چهاردانگه به اجرا درآمد.
وی اظهار داشت: در این گشتهای مشترک که با برنامهریزی و هماهنگی دقیق انجام میشود، هدف اصلی خود را جلوگیری از هرگونه تخلف و آلودگی محیط زیستی، بهویژه پدیده خطرناک پسماند سوزی در حریم شهرها و روستاها قرار داده است.