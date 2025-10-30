پخش زنده
بر اثر برخورد خودروی پراید با وانت آریسان در منطقه درازکش شهرستان بابل، ۵ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران از مصدومیت ۵ نفر در پی برخورد خودروی پراید و وانت آریسان در منطقه درازکش بخش بندپی شرقی شهرستان بابل خبر داد.
غلامعلی فخاری اشرفی گفت: این حادثه ساعت ۸:۱۲ صبح امروز (۸ آبانماه) رخ داد و بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات مرحوم رمضانی با یک دستگاه آمبولانس و تجهیزات کامل به محل اعزام شد.
وی افزود: در این سانحه ۵ نفر مصدوم شدند که ۲ نفر توسط اورژانس ۱۱۵ و ۳ نفر توسط نجاتگران هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران با اشاره به تداوم عملیات امدادرسانی تا ساعت ۱۱:۱۰ امروز، تصریح کرد: تمامی مصدومان با هماهنگی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان به بیمارستانها منتقل شدند.