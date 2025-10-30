به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی دمیرکلایی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی ساحلی ایران در بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین موفق شد در گام سوم برابر اُچیر بایارسایخان از مغولستان با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی برسد و راهی نیمه‌نهایی شود.

دمیرکلایی در گام نخست برابر حریف اردنی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد و در مسابقه دوم برابر نماینده تایلند با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را از پیش رو برداشت.