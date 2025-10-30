به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی خرم گفت: با تکمیل این طرح‌ها تا پایان سال، تمامی ۵۲ نقطه حادثه‌خیز مصوب همدان رفع خواهد شد.

او تصریح کرد: از مجموع ۵۲ نقطه حادثه‌خیز مصوب در محور‌های استان همدان، تاکنون ۴۹ نقطه به‌طور کامل رفع شده و سه نقطه باقی‌مانده نیز با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی در حال اصلاح است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان گفت: دو نقطه حادثه‌خیز شامل تقاطع و دوربرگردان روستای آق‌حصار در محور شریانی همدان- تهران و تقاطع پادگان در محور شریانی همدان–کرمانشاه از جمله طرح‌های در دست اجرا هستند که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

حمید پرورشی خرم افزود: با رفع سه نقطه باقی‌مانده، پرونده نقاط حادثه‌خیز استان بسته می‌شود و در ادامه با همکاری کمیسیون ایمنی راه‌ها و پلیس‌راه استان، نقاط جدید پرتصادف در محور‌های همدان شناسایی و برای اصلاح مصوب خواهد شد.