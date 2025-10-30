به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «احمد وحیدی» مشاور فرمانده کل سپاه در مراسمی با قدردانی از خدمات فرماندهی انتظامی استان بوشهر، مهم‌ترین عامل موفقیت این نیرو را ارتباط مؤثر و مثبت با مردم استان دانست و اظهار داشت: نیروی انتظامی بوشهر توانسته است با تعامل و خدمت‌رسانی صادقانه، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای استان فراهم آورد و اعتماد عمومی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

وی عملکرد انتظامی استان بوشهر را الگویی موفق در تأمین امنیت پایدار توصیف کرد و با استناد به آمار پایین جرائم، تلاش مستمر فرماندهی و همکاران را ستودنی خواند.

به گفته سردار وحیدی، این دستاورد نشان‌دهنده کارآمدی بالای مدیریت انتظامی و سطح بالای همراهی مردم با نهاد پلیس در سطح شهر‌ها و روستا‌های استان است.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای فراجا در استان بوشهر گفت: توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیز امکانات انتظامی بوشهر موجب ارتقای شاخص‌های امنیتی و رفاهی استان شده و زمینه را برای زندگی مطلوب‌تر و افزایش رضایت اجتماعی شهروندان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ارتقای زیرساخت‌های امنیتی باید تداوم داشته باشد تا بستر لازم برای خدمات‌رسانی بهتر و سریع‌تر پلیس به مردم فراهم شود ابراز امیدواری کرد اجرای پروژه‌های عمرانی فراجا در سراسر استان با سرعت بیشتری دنبال شود.

این مقام ارشد نظامی، ضرورت تعامل مستمر و مؤثر پلیس با آحاد مردم را یادآور شد و گفت: نیروی انتظامی، با حفظ ارتباط مثبت و شفاف با مردم، سرمایه اجتماعی قابل توجهی گردآوری می‌کند و این تعاملات بستر افزایش امنیت و آرامش روانی در جامعه را تقویت می‌سازد.

سردار وحیدی با تأکید ویژه بر نقش همگرایی تمام دستگاه‌ها در تحقق امنیت پایدار، اظهار داشت: مسئولیت نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه، مسئولیتی سنگین و چندبعدی است که تنها با همکاری بخش‌های گوناگون از جمله معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی نتیجه‌بخش خواهد بود. فراهم کردن یک فضای فرهنگی مطلوب، لازمه ارتقای امنیت عمومی است.

وی همچنین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: براساس تأکیدات معظم‌له، تأمین امنیت، ایجاد فضای فرهنگی مناسب و حرکت در مسیر نظام اسلامی از اولویت‌های اساسی کشور است. همه دستگاه‌ها موظف به هم‌افزایی برای تحقق اهداف متعالی نظام در عرصه امنیت و فرهنگ هستند و پلیس، به عنوان رکن اصلی امنیت، باید با اهتمام پیگیرانه، افق آینده کشور را تحقق بخشد.