از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۱۳۱ هزار تن چغندرقند از کشاورزان چهارمحال و بختیاری و استان‌های طرف پیمان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ازآغاز پرداخت مطالبات کشاورزان از هفته آینده در استان خبر داد.

قنبری افزود: امسال حدود ۲،۳۹۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت چغندرقند قرار گرفته و برداشت محصول از اوایل مهرماه آغاز شده است.

به گفته وی پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۱۲۰ هزار تن چغندرقند از مزارع استان جمع‌آوری شود.