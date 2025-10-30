پخش زنده
از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۱۳۱ هزار تن چغندرقند از کشاورزان چهارمحال و بختیاری و استانهای طرف پیمان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ازآغاز پرداخت مطالبات کشاورزان از هفته آینده در استان خبر داد.
قنبری افزود: امسال حدود ۲،۳۹۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت چغندرقند قرار گرفته و برداشت محصول از اوایل مهرماه آغاز شده است.
به گفته وی پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۱۲۰ هزار تن چغندرقند از مزارع استان جمعآوری شود.