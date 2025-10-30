رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تلاش‌های محیط بانان ما منجر به تشکیل بیش از ۸ هزار پرونده در دستگاه قضایی طی هفت ماه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در مراسم روز ملی محیط بان در سالن همایش‌های حرم مطهر رضوی در شهر مقدس مشهد ضمن تبریک این روز به همکاران سازمان حفاظت محیط زیست، بیان کرد: محیط بان از دیدگاه قرآن، دین و فرهنگ ما یک خلیفه الله است و این برای ما ارزشمند است.

او به بیان خاطره ای از شهید سردار سلیمانی پرداخت و گفت: این روایت معروف از سردار دلها برای خریدن علوفه برای آهوها و تاکید وی بر این نکته که ما نیازمند دعای آهوها هستیم، نشان از اهمیت ویژه این موضوع در فرهنگ دینی و ملی ما است.

وی با تشریح فرآیند انتخاب محیط بانان نمونه کشوری، ادامه داد: با این تعداد پرسنل و مقیاس نفر نسبت به پوشش مناطق چهارگانه و با مساحتی بالغ بر ۳۰ میلیون هکتار شاهد عملکرد مطلوبی هستیم.

وی با اشاره به تشکیل بیش از ۶۰۰ پرونده تخلفات سایبری در ۷ ماهه ابتدایی سال، اضافه کرد: توقیف هزار و ۹۳۱ قبضه اسلحه غیرمجاز، ۳۴ قبصه اسلحه جنگی و دستگیری بیش از ۷ هزار نفر و همچنین تشکیل ۸ هزار پرونده در ۷ ماه گذشته تنها بخشی از تلاش های همکاران محیط بان ما بوده است.