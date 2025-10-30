پخش زنده
همزمان با هفته بسیج دانش آموزی و روز شهدای مزار شهدا بوکان غبار روبی و عطر افشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و روز دانش آموز با حضور مسئولین شهرستانی، نیروهای نظامی و انتظامی، روسای ادارات و جمع کثیری از مردم شهیدپرور، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان برگزارشد.
ماموستا ملاعباس احمدی امام جمعه بوکان دراین مراسم ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهداو ۳۷۵ شهید در این شهرستان، گفت:تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی واستقلال و آزادی مرهون خون شهدا و صبر و بردباری خانواده شهدا و ایثارگران است.
ماموستا ملا عباس احمدی ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان ماه جنایات اسرائیل علیه مردم بی دفاع غزه و فلسطین و قتل عام کودکان مظلوم را به پشتیبانی آمریکا محکوم کرد و گفت این جنایات در تاریخ بشریت ثبت و هیچ گاه فراموش نمیشود.
وی در ادامه ضمن تاکید بر حضور در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان گفت: با این حضور ضمن تجدید میثاق با شهدای انقلاب به منویات مقام معظم رهبری جامه عمل میپوشانیم.
حاضرین در مراسم با نثار فاتحه و گل به مقام رفیع شهداء ادای احترام کرده و با آرمانهای امام و شهدا تجدید بیعت کردند.