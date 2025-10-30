در راستای آموزش و توانمندسازی گروه‌های جهادی، دوره ۲ روزه توانا در دانشگاه دولتی یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول رشد و شتاب‌سازی معاونت عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان گفت: در راستای آموزش و توانمندسازی گروه‌های جهادی، دوره دو روزه توانا در دانشگاه دولتی یاسوج برگزار شد.

حمیدرضا رزمنده افزود: در این دوره آموزشی، بیش از ۱۰۰ جهادگر خواهر و برادر از نقاط مختلف استان حضور داشتند.

وی هدف از برگزاری این دوره را توانمندسازی، مهارت‌آموزی و ارتقای سطح علمی و عملی گروه‌های جهادی عنوان کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی این دوره شامل کارگاه‌های مهارت‌های مدیریتی، کار تیمی و آشنایی با فرایند‌های خدمت‌رسانی جهادی بود.

رزمنده بیان کرد:با برگزاری چنین دوره‌هایی، زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های جهادی در مناطق محروم استان بیش از پیش فراهم می‌شود.

مسئول معاونت عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد، در افتتاحیه این دوره گفت: برنامه توانا، دوره‌ای دو روزه است که برای ارتقاء سطح تخصصی اردو‌های جهادی مانند «پویش لبخند» طراحی شده است.