برگزاری دوره توانا ویژه گروههای جهادی در یاسوج
در راستای آموزش و توانمندسازی گروههای جهادی، دوره ۲ روزه توانا در دانشگاه دولتی یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول رشد و شتابسازی معاونت عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان گفت: در راستای آموزش و توانمندسازی گروههای جهادی، دوره دو روزه توانا در دانشگاه دولتی یاسوج برگزار شد.
حمیدرضا رزمنده افزود: در این دوره آموزشی، بیش از ۱۰۰ جهادگر خواهر و برادر از نقاط مختلف استان حضور داشتند.
وی هدف از برگزاری این دوره را توانمندسازی، مهارتآموزی و ارتقای سطح علمی و عملی گروههای جهادی عنوان کرد و گفت: برنامههای آموزشی این دوره شامل کارگاههای مهارتهای مدیریتی، کار تیمی و آشنایی با فرایندهای خدمترسانی جهادی بود.
رزمنده بیان کرد:با برگزاری چنین دورههایی، زمینه ارتقای کیفیت فعالیتهای جهادی در مناطق محروم استان بیش از پیش فراهم میشود.
مسئول معاونت عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد، در افتتاحیه این دوره گفت: برنامه توانا، دورهای دو روزه است که برای ارتقاء سطح تخصصی اردوهای جهادی مانند «پویش لبخند» طراحی شده است.
سید کرامت وفانژاد، افزود: در این دوره، تعریفی دقیق از حاشیه شهر و چالشهای آن ارائه شده و راهکارهای ورود تخصصی به این مناطق در قالب کارگاههای عملی بررسی میشود.