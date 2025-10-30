پخش زنده
امروز: -
مدیرکل اوقاف و امورخیریه کردستان و سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی به صورت مشترک از نمایشگاه صنایعدستی و محصولات قرآنی در خانه کرد سنندج بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با آغاز مسابقات سراسری قرآن کریم و در حاشیه این رویداد مهم نمایشگاهی از صنایعدستی و محصولات قرآنی در خانه کرد سنندج برپا شد.
در این نمایشگاه که تا دهم آبانماه ادامه دارد در قالب ۴۵ غرفه تابلوهای خوشنویسی، آثار قرآنی، کتابها و مفاتیح قرآن، و محصولات صنایعدستی نظیر گلیم، جاجیم، معرق، منبت، سفال، سرامیک و خاتمکاری در معرض نمایش قرار گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه کردستان در این بازدید با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان و استمرار برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری گفت: این نمایشگاه جلوهای از معنویت و هنر است که نشان میدهد هنرمندان کردستانی در خلق آثار الهامگرفته از آموزههای قرآنی و ارزشهای فرهنگی جایگاه برجستهای دارند.
حجتالاسلام کاروند با اشاره به همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی و ادارهکل اوقاف در برگزاری این رویداد افزود: تداوم چنین همکاریهایی میتواند در توسعه فرهنگی استان نقش بسزایی داشته باشد و زمینهای برای شناسایی و معرفی هنرمندان خوشذوق و توانمند کردستانی ایجاد کرد.