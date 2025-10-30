به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: کشت گندم آبی در ۱۱ هزار هکتار از زمین‌های بخش‌های وراوی، مرکزی، گله دار و اسیر این شهرستان آغاز و پیش بینی می‌شود بیش از ۴۰ هزار تن محصول برداشت شود.

مرتضی شکوهی با بیان اینکه کشت این محصول تا پایان آذرماه ادامه دارد افزود: گندم کاران این شهرستان از بذر‌های ارقام چمران، سیروان، برات و سارنگ استفاده می‌کنند که از نظر عملکرد، کیفیت و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی، مناسب شرایط اقلیمی منطقه است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر بیان کرد: پیش بینی می‌شود برداشت گندم از نیمه دوم فروردین ماه سال آینده آغاز شود.