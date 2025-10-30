پخش زنده
استان چهارمحال و بختیاری در سیسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برنامههای مختلفی همچون اهدای کتاب، نقد، بررسی و رونمایی کتاب، خوانش متون کهن، بررسی آثار شاخص ادبیات داستانی، بازدید از کتابفروشیها و... برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شهرام فرجی آقبلاغی( مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ) به برنامههای این استان در هفته کتاب اشاره کرد و ادامه داد: اهدای کتاب به کتابخانهها و مدارس با هدف تشویق کودکان و نوجوانان را در هفته کتاب انجام خواهیم داد. در کنار این اقدام برنامههای نقد کتاب و نشستهای کتابخوانی برای تعدادی از کتابهای اهدایی برگزار شود تا مقدمهای باشد برای گفتوگو و تعامل نویسندگان و خوانندگان کتابها.
فرجی از برگزاری آیین رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب تازه منتشر شده در این استان خبر داد و گفت: در آستانه هفته کتاب مراسم رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب تازه منتشر شده در حوزههای مختلف ادبیات، تاریخ، علوم اجتماعی، کودک و نوجوان و... نیز برگزار میشود. این رویداد فرصتی است تا نویسندگان و پژوهشگران جوان آثار خود را به جامعه فرهنگی معرفی کنند. هدف ما از برگزاری این برنامه حمایت از پدیدآورندگان آثار تازه و تقویت پیوند میان نویسنده، ناشر و خواننده است تا چرخه فرهنگ مطالعه پویاتر از گذشته ادامه پیدا کند.
وی همچنین به مراسم تجلیل از کتابداران و خادمان نشر و کتابخوانهای برتر استان اشاره کرد و ادامه داد: در این آیین از تلاشهای کتابداران که نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش دسترسی به کتاب دارند قدردانی خواهد شد. همچنین ناشران و فعالان حوزه نشر که در مسیر تولید و عرضه کتاب خالصانه فعالیت میکنند، تقدیر خواهند شد. در بخش دیگر نیز از کتابخوانهای برتر تجلیل میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با بیان اینکه در جریان این دوره از هفته کتاب برنامه بازدید از کتابفروشیهای سطح شهر با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، نویسندگان و علاقهمندان کتاب در دستور کار قرار دارد، گفت: هدف از این بازدیدها حمایت از کتابفروشان، آشنایی نزدیکتر با وضعیت بازار کتاب و گفتوگو با مردم درباره اهمیت خرید و مطالعه کتاب است.
وی همچنین از برگزاری ۱۴ جلسه نقد کتاب در این استان خبر داد و افزود: این جلسات با حضور نویسندگان، منتقدان و علاقهمندان به مطالعه در سراسر استان برگزار میشود. این نشستها فرصتی فراهم میکند تا آثار منتشر شده از جنبههای مختلف محتوایی و ساختاری مورد بررسی قرار گیرد و گفتوگویی سازنده میان نویسندگان و خوانندگان شکل بگیرد.
فرجی برگزاری کارگاههای آموزشی نویسندگی و آشنایی با فرآیند تولید کتاب در مراکز فرهنگی و کتابخانههای عمومی استان را از دیگر برنامههای این استان در هفته کتاب برشمرد و گفت: در این کارگاهها، نویسندگان و کارشناسان حوزه نشر با ارائه تجربههای خود مراحل مختلف نگارش، ویرایش، طراحی و چاپ کتاب را برای شرکتکنندگان تشریح میکنند. هدف از اجرای این برنامهها پرورش استعدادهای نویسندگی است.
وی اضافه کرد: در هفته کتاب میزگردی با محور بررسی راهکارهای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با حضور جمعی از نویسندگان، فعالان فرهنگی، کتابداران و مدیران حوزه نشر برگزار میشود. در این نشست در مورد راهکارهای تشویق کودکان و نوجوانان و جوانان به مطالعه، نقش مدارس و خانوادهها در گسترش عادت کتابخوانی بحث و تبادل نظر میشود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری برگزاری نشست خوانش متون کهن با محوریت آثار سعدی و جلسه بررسی آثار شاخص ادبیات داستانی را از دیگر برنامههای این استان در هفته کتاب دانست و گفت: در این نشست منتخبی از گلستان و بوستان سعدی برای شرکت کنندگان خوانده و در مورد آن تبادل نظر میشود. همچنین منتقدان و نویسندگان آثار شاخص داستانی را از منظرهای مختلف بررسی میکنند.
وی با بیان اینکه به مناسبت هفته کتاب هماهنگیهایی با ستاد سیاستگذاری ائمه جمعه استان انجام میشود تا در خطبههای نماز جمعه به اهمیت و جایگاه کتاب در ارتقای سطح فرهنگی جامعه اشاره شود، اضافه کرد: در راستای گسترش فرهنگ مطالعه، جلسه شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستانها به موضوع ترویج کتاب و کتابخوانی اختصاص خواهد یافت. در این نشست، مسئولان فرهنگی به بررسی راهکارهای افزایش سرانه مطالعه، حمایت از کتابخانههای عمومی و تشویق خانوادهها به مطالعه میپردازند.
شهرام فرجی در پایان گفت: به مناسبت هفته کتاب جلسه ویژه انجمن کتابخانههای عمومی استان با حضور اعضا، مدیران فرهنگی و جمعی از کتابداران برگزار میشود. در این نشست گزارش فعالیتها و برنامههای انجامشده برای گرامیداشت این هفته ارائه و راهکارهایی برای ترویج فرهنگ مطالعه بررسی میشود.