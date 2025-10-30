پخش زنده
بیشترین استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در خراسان جنوبی به شهرستان طبس اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: طی ۷ ماهه سال جاری یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۲۶۵ مسافر در استان در قالب ۱۰۵ هزار و ۳۸۹ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابهجا شدند.
مزیدی افزود: بیشترین سهم جابهجایی مسافر از مبدا شهرستانهای استان مربوط به شهرستان طبس و کمترین سهم جابجایی نیز مربوط به شهرستان درمیان بوده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: عمده مقاصد سفر مردم استان به ترتیب استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران بوده است.
مزیدی با اشاره به اینکه هم اکنون هزار و ۴۰۱ راننده در بخش مسافر استان فعال هستند افزود: ۳۱۱ دستگاه سواری کرایه، ۲۲۸ دستگاه مینیبوس و ۲۷۷ دستگاه اتوبوس کار جابجایی مسافران از مبدا ۱۶ پایانه عمومی و خصوصی در استان را انجام میدهند.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی تاکید کرد: این امکان برای مسافران فراهم است تا علاوه بر تامین بلیط از طریق دفاتر فروش بلیط سطح شهر، از طریق وب سایتهای فروش آنلاین به ادرس www.payaneha.ir و www.payaneha.com نیز اقدام کنند.
سامانه گویای ۱۴۱ نیز آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران در خصوص نحوه ارائه خدمات سفر در استان است.