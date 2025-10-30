سی‌ و هفتمین جشنواره تئاتر استان همدان، پس از ۲ روز رقابت با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی همدان گفت: ۳۰ اثر در بخش صحنه‌ای و ۱۳ اثر در بخش خیابانی پس از فراخوان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۷ اثر در بخش اصلی صحنه‌ای و یک اثر در بخش جنبی با هم به رقابت پرداختند.

معصومه حدادی افزود: ۲ نمایش «نوشابه مشکی» و «یک اثر هنری خاص» به عنوان نمایش برتر جشنواره انتخاب و به جشنواره فجر کشور راه پیدا کردند.

او تصریح کرد: تندیس بهترین بازیگر نقش زن به خانم «شبنم خزایی» و بهترین بازیگر نقش مرد به «احمد بیگلریان» تعلق گرفت.

همچنین در این مراسم از خانواده مرحوم استاد پیشکسوت تئاتر همدان «نصرالله عبادی» تجلیل شد.