زاکانی:
خانواده مهمترین عامل در شکلدهی جامعه ایدهآل
شهردار تهران گفت: اگر جامعه به ثبات برسد و مردم در ساختن جامعه مشارکت داده شوند، دیگر نیازی به جستجوی راهحلهای پیچیده نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا زاکانی در همایش «توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران» با اشاره به ظرفیتهای بینظیر محلات پایتخت، بر نقش کلیدی نهاد خانواده، مدرسه و مسجد در شکلدهی به جامعه ایدهآل تأکید کرد.
شهردار تهران با بیان اینکه موتور محرک جامعه ایدهآل اسلامی، تعلیم و تربیت در خانواده، مدرسه و مسجد است، گفت: زمانی که الگوهای صحیح استخراج شود، میتوان جامعه را در مسیر درست سنجش و هدایت کرد.
زاکانی با اشاره به حضور فعال در سطح محلات تهران گفت: ما در همه محله، سرای محله داریم و پایینترین سطح جامعه از ظرفیتهای بینظیری برخوردار است. این ظرفیتها را با تمام وجود در مسیر تکامل جامعه و رسیدن به قلههای افتخار در اختیار میگذاریم.
شهردار تهران با اشاره به تلاش دشمن برای ناامید کردن ملت ایران، تصریح کرد: هرکجا خودمان را باور کردیم، به موفقیتهای بزرگی دست یافتهایم. در حوزههای ورزشی و دفاعی، وقتی جوانان ما خودشان را باور کردند، در صحنههای بینالمللی درخشیدند و افتخارآفرینی کردند.
وی با تأکید بر لزوم باور به خود در همه حوزهها، خاطرنشان کرد: نیازمند همکاری و همدلی هستیم و باید مشکلات را به عنوان مانع ببینیم، نه قطعکننده امید. در هیئت دولت نیز بر این موضوع تأکید شده است.
زاکانی با بیان اینکه راه حل مشکلات کشور، میدان دادن به مردم و قرار دادن آنان در وسط میدان است، گفت: اگر جامعه به ثبات برسد و مردم در ساختن جامعه مشارکت داده شوند، دیگر نیازی به جستجوی راهحلهای پیچیده نیست.
او با تأکید بر لزوم حفظ امید و تلاش برای ترسیم آیندهای روشن، گفت: با باور به خود و مشارکت مردم، میتوان بر مشکلات غلبه کرد و به قلههای افتخار دست یافت.
شهردار تهران با تأکید بر لزوم ایجاد چارچوبهای شفاف و حضور فعال مردم، افزود: هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه بر مبانی درست ایستاده و مردم را مانند دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، به میدان بیاوریم تا مقاومت ذاتی در جامعه ایجاد شود.
در ادامه زاکانی تجربه بازسازی خانههای آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه در تهران را یکی از الگوهای موفق به میدان آوردن مردم به صحنه مدیریت قلمداد کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه ۹۵ درصد تخریبها در تهران اتفاق افتاده و تنها ۵ درصد مربوط به سایر نقاط کشور بود. این آمار تنها شامل منازل مسکونی مردم بوده و اماکنی مانند پادگانها را در بر نمیگیرد.
وی با بیان جزئیات بیشتری افزود: پس از تهران، شهر آستانه اشرفیه با ۱۰ واحد، بیشترین نیاز به تخریب و نوسازی را دارد. در حالی که کل کشور تنها ۲۹ واحد نیازمند تخریب و نوسازی هستند، این عدد برای تهران ۶۶۰ واحد است.
زاکانی ادامه داد: ما در مدیریت شهری الگویی را برای بازسازی ارائه کردیم که مورد پذیرش و اعتماد رئیسجمهور قرار گرفت. خوشبختانه اکنون ۹۵ درصد از کارهای ما در تهران در حال پایان یافتن است، در حالی که طرحهای آن ۵ درصد در برخی نقاط کشور هنوز آغاز نشده است. این در حالیست که ما برای مدیریت ۹۵ درصد کار در تهران، هیچ ریالی از دولت دریافت نکردهایم.
شهردار تهران راه حل اصلی مشکلات را در مطالبه مردم بر اساس الگوی درست دانست و تصریح کرد: اگر مردم به یک الگوی درست برسند، میتوانند از ما مسئولان مطالبه کنند تا دست به دست هم داده و این بار را برداریم.
وی خاطرنشان کرد: راه آینده، همزیستی، کمک و تلاش است و این امر تنها با خلق الگوهای جدید میسر خواهد شد.