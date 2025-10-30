پخش زنده
۲ دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی با حضور ۳۴ فراگیر در جهرم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر جهرم گفت: با هدف ارتقای سطح آگاهی و توانمندی امدادگران در زمینه امداد و نجات، دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی با حضور ۳۴ فراگیر در این شهرستان برگزار شد.
جعفرنژاد افزود: در این دوره فراگیران با موضوعاتی مانند احیای قلبی و ریوی، کنترل خونریزیها، جراحات و شکستگیها، روشهای حمل مصدوم و اقدامات اولیه در شرایط پیش بیمارستانی آشنا شدند.
رییس شعبه جمعیت هلال احمر جهرم بیان کرد: در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون، به قبولشدگان گواهینامه تخصصی داده میشود.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.