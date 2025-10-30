به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز مرحله اجرایی طرح ملی «طاها» در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ در حوزه پوشاک طراحی شده و در استان اجرا می‌شود.

ابراهیم مهرجو افزود: با توجه به اینکه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط زیر ۲۰ نفر، با چالش‌هایی جدی نظیر اتصال به بازار، دسترسی به منابع مالی، آموزش و استانداردسازی روبه‌رو هستند. بر اساس ماده ۶ قانون برنامه هفتم، مسئولیت راهبری این حوزه‌ها با نگاه اشتغال بر عهده وزارت تعاون است.

مهرجو باضافه کرد: این طرح در رشته‌های مختلف از جمله صنایع تبدیلی گیاهان دارویی و به طور ویژه در پوشاک اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد، اضافه کرد: بنگاه‌های کوچک در تولید توانمند هستند، اما در کیفیت و بازاریابی ضعف دارند، از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت منابع مالی، توسعه ظرفیت تولید برایشان پرهزینه است. اتصال این دو حلقه، راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با شاره به اینکه این طرح اقتصادی با همکاری و مشارکت سازمان صمت استان اجرا می‌شود ادامه داد: برای تامین مالی بنگاه‌های خرد در قالب برات الکترونیکی و با همکاری بانک تجارت، امکان تامین مواد اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به صورت اعتباری فراهم شده است.

مهرجو اضافه کرد: در این چارچوب، تولیدکنندگان هر چهار ماه یک بار تصفیه مالی انجام داده و اعتبار جدید دریافت می‌کنند.