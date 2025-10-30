به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیت ا... سید علی اکبر قریشی نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در این دیدار با اشاره به این که هر چقدر در فهم آیات الهی زحمت کشیده شود باز جا دارد که انسان عمر خود را در این مسیر قرار دهد گفت: این که کتاب مقدس قرآن کریم بر ما عرضه شده است یک توفیق بزرگ الهی است که باید قدردان آن باشیم.

عباس سلیمی پیشکسوت و قاری بین المللی قرآن کریم نیز در این دیدار با اشاره به آثار فاخر به جا مانده از آیت ا... قریشی در حوزه‌های مختلف قرآنی گفت: کتاب قاموس قرآن و تفسیر احسن الحدیث در واقع خیر کثیری برای جامعه قرآنی کشور محسوب می‌شود.

در این دیدار حجت الاسلام امامی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز بر نقش تاثیرگذار آیت ا... قریشی در تدوین کتب مختلف قرآنی و روایی تاکید کرد.