هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با تجلیل از افراد و گروههای برتر هنری کشور به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم کردستان را دیار فرهنگ، اصالت و هنر دانست و گفت: چکیده و تمام فرهنگ و هنر کردستان در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان جریان دارد.
مردانی افزود: دبیرخانه جشنواره نوزدهم از فردا آغاز به کار میکند تا جشنواره آینده باشکوهتر از امسال برگزار و شرایط حضور گروههای بیشتری از خارج از کشور فراهم شود.
کرماللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از حضور فرزندان شهدا و ایثارگران به عنوان نویسنده، بازیگر و دیگر بخشهای هنری در این جشنواره خبر داد و گفت: حمایت از هنرهای بخش ایثار و شهادت تقویت میشود.
زهرا نوعپرست مدیر کل دفتر توانبخشی آموزشی، حرفهای و توانپزشکی سازمان بهزیستی هم با ابراز رضایت از افزوده شدن بخش فراگیر (ویژه معلولان) به جشنواره بینالمللی هجدهم تئاتر خیابانی مریوان گفت: این بخش برای اولین بار در جشنواره امکان حضور داشته و در دورههای آتی برای حضور پررنگتر آن برنامهریزی میکنیم.
در پایان، نفرات و گروههای نمایشی برتر در بخشهای مختلف معرفی و از آنها تجلیل شد.