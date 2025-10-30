پخش زنده
وزیر امور خارجه گفت: تلاش وزارت امور خارجه در بی اثر سازی تحریمها و تامین نیازهای کشور از طریق رایزنی و دیپلماسی اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عباس عراقچی در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره گیری از طریق دیپلماسی استانی مسیر را برای صادرات هموار خواهد کرد.
وی اضافه کرد: دیپلماسی استانی فعال کردن ظرفیت استانهای مرزی با استانهای کشورهای همسایه برای افزایش تبادل تجارت و صادرات است.
وی گفت: با وجود تحریمها بخش زیادی از مشکلات صادرات داخلی است و در این رابطه کارگروههایی برای رفع مشکلات تجارت خارجی تشکیل شده است.
عراقچی از برگزاری، همایش دیپلماسی اقتصادی استانهای شمال غرب با حضور فعالان اقتصادی و سفیران کشورهای حوزه قفقاز و آفریقا در آینده نزدیک خبر داد.
وزیر امور خارجه بر توسعه پروازهای بینالمللی و برگزاری نشستها و نمایشگاههای بین المللی تجار تبریز با بازرگانان خارجی تاکید کرد.
عراقچی افزود: برگزاری همایشها و رویدادهای بینالمللی به تجارت و صادرات تبریز با کشورهای همسایه کمک خواهد کرد.
وی از فعال شدن دفتر نمایندگی دیپلماسی وزارت امور خارجه در آذربایجان شرقی برای رونق و توسعه صادرات فرش خبر داد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: تبریز از دیرباز دروازه دیپلماسی اقتصادی، تجارت و رایزنی در منطقه بوده است.
سرمست افزود: فعال کردن کنسولگریهای کشورهای اروپایی و همسایه و اتاقهای بازرگانی کشورهای منطقه مسیر را برای توسعه صادرات استان هموار خواهد کرد.
وی اضافه کرد: ایجاد پروازهای هوایی تبریز با کشورهای همسایه، منطقه و روسیه اقدام عملی برای توسعه اقتصادی و مبادله هیئتهای اقتصادی است.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: برنامه ریزی برای حل مشکلات دیپلماسی با کشورهای منطقه با همکاری وزارت امور خارجه آغاز شده است.
متفکر آزاد نماینده مردم تبریز اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: آذربایجان شرقی از دیرباز مرکز اقتصادی در کشور بوده است.
متفکر آزاد افزود: با وجود تلاش ها برخی قوانین دست و پاگیر اداری، تجارت و صادرات را با مشکل مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: ایجاد بازار و توسعه خطوط دریایی برای تجارت با کشورهای آفریقایی در زمان حاضر یک ضرورت اساسی است.
ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه گفت: اتاق بازرگانی تبریز به عنوان اولین اتاق ایران در طول تاریخ مرکز تجارت منطقه قفقاز بوده است.
ژائله با بیان اینکه بیشترین تجارت کشورهای منطقه از طریق تبریز انجام میشود افزود: تبریز ظرفیت بزرگی برای تجارت و صادرات دارد.
وی خواستار تدوین برنامه جامع برای ایجاد بازار صادرات به کشورهای آفریقایی شد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: قوانین دست و پاگیر اداری موانع بسیاری جلوی صادرات ایران ایجاد کرده است.
پرنیان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در این جلسه با بیان اینکه آذربایجان شرقی ظرفیتی بزرگی برای صادرات دارد گفت: بازگشایی کنسولگری روسیه در آذربایجان شرقی، برگزاری هفته فرهنگی ایران و روسیه در استان و به روز رسانی برنامه صادراتی استان به کشور عراق باید در اولویت برنامههای وزارت امور خارجه قرار گیرد.