کشتی ساحلی بازی های آسیایی جوانان؛ صعود فتوحی، خدایی، شکوهی و دمیر کلایی به پیکار پایانی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت های کشتی ساحلی بازی های آسیایی جوانان امروز ۸ آبان، امیرعلی دمیرکلایی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم ایران موفق شد در نیمه نهایی برابر گیو های لام از کشور ویتنام به پیروزی ۳ بر صفر برسد و راهی فینال این وزن شود. دمیرکلایی پیش از این در ۳ مسابقه گذشته برابر اردن، تایلند و مغولستان به پیروزی رسیده بود. او در فینال به مصاف نماینده هند خواهد رفت.

سینا شکوهی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم کشورمان هم موفق شد در مرحله نیمه‌نهایی برابر حسن علی از پاکستان به پیروزی ۳ بر ۲ رسید و به فینال صعود کرد. شکوهی چهارمین فینالیست کشتی ساحلی جوانان ایران بود. شکوهی پیش از این در ۳ مسابقه قبلی خود برابر نمایندگان فیلیپین، عربستان و بحرین به پیروزی رسیده بود.

تورج خدایی نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی ساحلی جوانان ایران نیز در مرحله نیمه‌نهایی با پیروزی ۳ بر صفر برابر محمد عبدالرحمان نماینده پاکستان به فینال راه یافت.

محمد مهدی فتوحی نماینده وزن ۹۰ کیلوگرم کشورمان با نتیجه ۳ بر صفر ضمن غلبه بر ولید سعید از عربستان به فینال راه پیدا کرد. فتوحی پیش از این در ۳ مسابقه گذشته برابر نمایندگان کره‌جنوبی، ویتنام و اردن به پیروزی رسیده بود.