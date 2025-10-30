به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور در همایش پدافند غیرعامل با محوریت مباحث حوزه انرژی با اشاره به ناترازی‌ها در تامین انرژی در کشور گفت: با هم اندیشی، استفاده از فناوری‌های نوین و طرح‌های پیش رو این ناترازی‌ها به ویژه در صنایع به کمترین میزان خواهد رسید.

عبدالرحمن کشوری همچنین از آمادگی سازمان پدافند غیرعامل در همه حوزه‌ها خبر داد و افزود: ناترازی پدافندی به ویژه در حوزه انرژی در دستور کار است و برای مقاوم سازی دستگاه‌ها و کارخانجات تولید کننده و مدیریت بحران هم برنامه ریزی دقیق و منسجم برای تاب آوری انجام شود.