رفع مشکلات صنایع و کاهش آسیب پذیری در حوزه انرژی در دستور کار پدافند غیرعامل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور در همایش پدافند غیرعامل با محوریت مباحث حوزه انرژی با اشاره به ناترازیها در تامین انرژی در کشور گفت: با هم اندیشی، استفاده از فناوریهای نوین و طرحهای پیش رو این ناترازیها به ویژه در صنایع به کمترین میزان خواهد رسید.
عبدالرحمن کشوری همچنین از آمادگی سازمان پدافند غیرعامل در همه حوزهها خبر داد و افزود: ناترازی پدافندی به ویژه در حوزه انرژی در دستور کار است و برای مقاوم سازی دستگاهها و کارخانجات تولید کننده و مدیریت بحران هم برنامه ریزی دقیق و منسجم برای تاب آوری انجام شود.