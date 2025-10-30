پخش زنده
رئیس جمهور لبنان با تاکید بر اینکه کمیته ناظر بر آتش بس باید وظیفه خود را برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل جهت توقف تجاوزات خود به لبنان انجام دهد، از فرمانده ارتش این کشور خواست با تجاوزات دشمن اسرائیلی در اراضی آزاد شده جنوب لبنان مقابله کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی پیشروی و تجاوز نیروهای اشغالگر صهیونیستی به شهرک بلیدا در جنوب لبنان و به شهادت رساندن یک کارمند شهرداری در این شهرک، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان از فرمانده ارتش این کشور خواست تا با هرگونه تجاوز دشمن اسرائیلی به اراضی آزاد شده در جنوب لبنان مقابله کند.
جوزف عون تاکید کرد که کمیته «مکانیزم» (ناظر بر اجرای آتش بس) نباید صرفاً حقایق را ثبت کند، بلکه باید اسرائیل را برای پایان دادن به نقض حاکمیت لبنان تحت فشار قرار دهد.
رئیس جمهور لبنان، ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش این کشور را فراخوانده و به او تاکید کرد که ارتش لبنان باید با هرگونه تهاجم اسرائیل به سرزمینهای آزاد شده در جنوب مقابله و از خاک لبنان و امنیت شهروندان دفاع کند.
وی اظهار داشت: این حمله که در چارچوب ادامه تجاوزات اسرائیل علیه لبنان قرار میگیرد، اندکی بعد از جلسه کمیته ناظر بر اجرای آتش بس رخ داد و این کمیته تنها نباید به ثبت حقایق بسنده کند، بلکه باید اسرائیل را تحت فشار قرار داده و آن را ملزم به پایبندی به مفاد توافق آتش بس و توقف نقض حاکمیت لبنان کند.
فرمانده ارتش لبنان هم جوزف عون را در جریان جزئیات تجاوز نیروهای اشغالگر صهیونیستی به شهرک بلیدا و شهادت ابراهیم سلامه، کارمند شهرداری این شهرک قرار داد.
پیش از این، نواف سلام، نخست وزیر لبنان نیز اعلام کرد که تجاوز اسرائیل به شهرک بلیدا و هدف قرار دادن مستقیم کارمند شهرداری در حین انجام وظیفه، حملهای آشکار به نهادهای دولتی و حاکمیت لبنان است.
نخست وزیر لبنان که تاکنون هیچ اقدام جدی برای مقابله با تجاوزات و اشغالگریهای رژیم صهیونیستی در خاک این کشور انجام نداده، گفت: ما همچنان با سازمان ملل و کشورهای ضامن توافق آتش بس، به اعمال فشار برای اطمینان از پایان دادن به نقض مکرر این توافق توسط اسرائیل ادامه میدهیم.
منابع میدانی از جنوب لبنان گزارش دادند که بامداد امروز (پنجشنبه) یک دسته از نظامیان اسرائیلی از مرز عبور کرده و وارد شهرک بلیدا در منطقه مرزی جنوب لبنان شدند و هزار متر به خاک لبنان نفوذ کردند.
بهگزارش شبکه المیادین، نیروهای متجاوز صهیونیستی با ورود به ساختمان موقت شهرداری در مرکز شهرک، موجب استقرار گسترده نیروهای ارتش لبنان در اطراف منطقه شدند. ارتش لبنان به حالت آمادهباش کامل درآمده و برای تقویت حضور خود در محل، درخواست اعزام نیروهای پشتیبانی بیشتری کرده است.
خبرنگار شبکه المنار نیز اعلام کرد که نیروی دشمن اسرائیلی متشکل از چند خودروی زرهی از مرز عبور کرده و در جریان ورود به ساختمان شهرداری، صدای تیراندازی شنیده شده است. به گفته این منبع، پهپادها و پرندههای شناسایی کوچک نیز همزمان با نفوذ نیروهای اسرائیلی بر فراز شهرک بلیدا پرواز میکردند.
منابع لبنانی گزارش دادند که بعد از تجاوز نیروهای اشغالگر صهیونیستی، صدای فریاد و درخواست کمک از داخل ساختمان شهرداری شنیده شد و حمله دشمن تا ساعت ۴ صبح ادامه داشت. سپس ارتش لبنان وارد ساختمان شد و پیکر شهید ابراهیم سلامه، کارمند شهرداری شهرک بلیدا که در تجاوز نیروهای دشمن به شهادت رسیده بود را بیرون آورد.
این تجاوز وحشیانه در حالی رخ داده که تنش در مرزهای جنوبی لبنان طی روزهای اخیر بهشدت افزایش یافته و نیروهای اسرائیلی چندینبار با نقض حریم مرزی لبنان، اقدام به گشتزنی یا شلیکهای محدود کردهاند.