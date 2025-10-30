پخش زنده
بهره برداری از سالن تیر اندازی تفنگ و تپانچه بادی در هفت خط تیراندازی در ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور حجت الاسلام ذاکر یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از ورزشکاران سالن تیر اندازی تفنگ و تپانچه بادی در هفت خط تیراندازی به بهره برداری رسید .
برای بهره برداری از این سالن ۷۵۰ متری ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است .
این سالن یکی مجهز و بزرگ سالنهای تیر اندازی کشور است که در مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه در اختیار هیئت تیراندازی استان قرار گرفت.