سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم گفت: بازیکنان استقلال را به طور کامل آنالیز کرده‌ایم و امیدوارم نتیجه دیدار به سود ما باشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مجتبی حسینی در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: در طول هفته تمرینات خوبی را برای این بازی داشته‌ایم و بازیکنان ما می‌دانند که با چه تیمی بازی دارند و بازیکنان حریف را به طور کامل آنالیز کرده‌ایم و امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم.

او ادامه داد: بازیکنان ما اکثراً جوان هستند و نباید به آنها فشار روحی و روانی وارد شود. ما هیچ صحبتی در مورد صدر جدول نداریم و تلاش می‌کنیم در هر بازی بهترین عملکرد را ارائه دهیم.

وی گفت: لیگ خوبی داریم، اما از نظر ساختاری با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. متأسفانه در ایران زمین چمن مناسبی وجود ندارد. با این حال، بازیکنان ایرانی از لحاظ بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند؛ به طوری که در زمان ما، بازیکنان چنین وضعیت بدنسازی‌ای نداشتند.

سرمربی آلومینیوم افزود: در همه جای دنیا وقفه فیفادی وجود دارد، اما این موضوع به ضرر تیم ما تمام خواهد شد. در تیم امید نیز بازیکنانی داریم که در ترکیب ما فیکس هستند و این تعطیلات برای ما ضرر دارد.

او تصریح کرد: نکته مهم در بازی با استقلال این است که دچار اشتباه بزرگ نشویم، زیرا استقلال تیمی است که بازیکنان بزرگ و باکیفیتی دارد و می‌توانند در یک لحظه نتیجه را تغییر دهند. بازیکنان ما باید بدانند که نباید مرتکب اشتباه شوند.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: هر بازیکنی که عملکرد خوبی داشته باشد، از او استفاده خواهیم کرد و برای ما فرقی بین بازیکن جوان یا باتجربه وجود ندارد.

تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب هفته نهم لیگ برتر ایران جمعه ۹ آبان میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود.