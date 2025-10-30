ایرلند حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد
مایکل مارتین نخستوزیر ایرلند حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بعد از توافق آتشبس را با شدیدترین لحن محکوم کرد.
نخست وزیر ایرلند در بیانیهای که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس هم منتشر کرد، ضمن کاملاً وحشتناک توصیف کردن جدیدترین آمار تلفات این همه جان بیگناه، بر لزوم احترام گذاشتن رژیم صهیونیستی به قوانین بینالمللی تأکید کرد.
مایکل مارتین افزود: من از همه طرفها میخواهم که به توافق آتشبس پایبند باشند و آن را اجرا کنند و خواستار افزایش کمکهای بشردوستانه به مردم غزه هستم.