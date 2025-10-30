­صنایع فولادی از ۴ هزار و ۸۰۰ مگاوات برق مورد نیاز، ۴ هزار مگاوات را با سرمایه گذاری خود، تامین می‌کنند.

به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما ؛ از سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران (ایمیدرو)، رئیس هیئت عامل ایمیدور گفت: برنامه ایجاد ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در صنایع فولادی در حال اجراست که تاکنون نزدیک به هزار مگاوات از آن بهره برداری شده است.

پیش از این حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از عدم‌النفع ۳ میلیارد دلاری فولادی‌ها به دلیل قطع برق در تابستان خبر داده بود.

براساس ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر مکلفند حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی خود احداث کنند.

مسعود سمیعی نژاد افزود: معادن و صنایع معدنی را وارد توسعه های زیرساخت در حامل های انرژی، برق، و بحث تامین آب از دریای عمان و خلیج فارس کرده ایم و سیاست گذاری شده است تا این ناترازیها جبران شود.