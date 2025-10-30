به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان در بازدید از بخش‌هایی از شبکه ریلی منطقه‌ای تهران، با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از بخش‌های شبکه ریلی کشور ناقص هستند، گفت: باید نقاط تبادلی ایستگاه‌ های مترو و شبکه راه‌آهن منطقه‌ای تکمیل و تجهیز شود تا مسافران و شهروندان بتوانند جابجایی و تردد آسانی با استفاده هم‌زمان از این شبکه داشته باشند.

وی بر افزایش بهره‌وری، ماموریت‌محور کردن فعالیت قطارهای حومه‌ای، افزایش کیفیت خدمات در راستای ارتقای رضایت‌مندی مردم، بهبود خدمات برای استفاده تکمیلی خانواده‌ها از مترو و قطار با اتصال ایستگاه‌ها و ایجاد پارکینگ در کنار آنها تاکید کرد.

همچنین رئیس جمهور در این بازدید بر کاهش مصرف انرژی، کاهش تاخیر در جابجایی کالا، کنترل سوله‌های موجود در این مرکز توسط هوش مصنوعی و مدیریت عملکردها با تکنولوژی‌های جدید تاکید کرد.