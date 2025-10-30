پخش زنده
وزارت خارجه هند امروز اعلام کرد که تحریمهای آمریکا شامل فعالیتهای دهلی نو در بندر چابهار ایران نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه هند امروز تأیید کرد که ایالات متحده به دهلی نو معافیت ششماهه از تحریمها برای فعالیت در بندر چابهار ایران اعطا کرده است.
به گزارش اندیتیوی، دولت هند سال گذشته قراردادی ۱۰ ساله با ایران امضا کرد که در آن شرکت دولتی India Ports Global Ltd متعهد به سرمایهگذاری ۳۷۰ میلیون دلاری در چابهار شد.
پیشتر هم گزارش شده بود که دهلینو در تلاش برای دریافت تمدید معافیت از تحریمهاست.
هند ترمینال شهید بهشتی را در این بندر که از اهمیت استراتژیک بالایی برایش برخوردار است، اداره میکند. افغانستان هم به بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران اهمیت زیادی میدهد، زیرا این بندر به کشور محصور در خشکی امکان دسترسی مستقیم به دریای عرب و فراتر از آن را بدون عبور از خاک پاکستان میدهد.
اعلامیه امروز وزارت خارجه هند در حالی منتشر شد که هند و آمریکا در حال مذاکرات فشرده برای نهایی کردن یک توافق تجاری بزرگ هستند.
سخنگوی وزارت خارجه هند راندیر جایسوال گفت: «همچنان با طرف آمریکایی برای نهایی کردن توافق تجاری در تماس هستیم و مذاکرات ادامه دارد».
وزارت خارجه هند همچنین اعلام کرد: این کشور در حال بررسی پیامدهای تحریمهای آمریکا بر شرکتهای نفتی روسیه است.
سخنگوی وزارت خارجه هند گفت: «موضع ما درباره مسئله گستردهتر تأمین انرژی مشخص است. در این مسیر، با هدف تأمین انرژی مقرون به صرفه از منابع متنوع برای رفع نیازهای ۱.۴ میلیارد جمعیت خود عمل میکنیم».