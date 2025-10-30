سال‌ها انتظار و مطالبه مردم روستای «طرز» از توابع شهرستان بم با دستور ویژه استاندار کرمان و پیگیری‌های مسئولان به سرانجام خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکز کرمان،مشکل تامین آب روستای "طرز" از توابع شهرستان بم که در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی، ساکنان این منطقه را با چالش مواجه کرده بود؛ با دستور ویژه دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان برطرف شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۷ آبان ماه با حضور معاون عمرانی استاندار کرمان، فرماندار بم، مدیرکل آب منطقه‌ای و مسؤلان محلی با بهره‌گیری از روش‌های مختلف از جمله انتقال آب تخصیص‌یافته بخش کشاورزی از سد نساء، مشکل تامین آب این روستا برطرف خواهد شد.

همچنین طرح‌های بلندمدت برای پایدارسازی تامین آب این منطقه در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته است.

روستای "طرز" از توابع شهرستان بم با جمعیتی حدود سه هزار نفر، سال‌های اخیر به‌ دلیل خشکسالی و کاهش منابع آبی با مشکلات جدی مواجه بوده است.