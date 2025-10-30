پخش زنده
امروز: -
رئیس پارلمان لبنان، در واکنش به حمله اسرائیل به بلیدا، این اقدام را فراتر از نقض حاکمیت و قطعنامههای سازمان ملل دانست و آن را «حمله به لبنان» توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد: حادثه اخیر در بلیدا فراتر از نقض حاکمیت لبنان و قطعنامههای سازمان ملل متحد توسط اسرائیل است.
وی تصریح کرد: آنچه اتفاق افتاد، حمله به لبنان است و نمیتوان با محکوم کردن آن را مهار کرد.
نبیه بری با تأکید بر ضرورت اتحاد، از آحاد مردم لبنان خواست تا متحد شده و از موضع جدید رئیس جمهور در قبال این اتفاق حمایت کنند.