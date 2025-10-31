پخش زنده
سرپرست شرکت پالایش گازفجرجم گفت: حجم گازهای ارسالی به فلر از سال ۱۳۹۸ تاکنون در این شرکت بیش از ۷۱ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمید خدری افزود: کاهش گازهای ارسالی به فلر در این شرکت دستاوردی مهم و نشاندهنده عزم جدی این شرکت در کاهش انتشار آلایندهها است.
وی گفت: این اقدام باعث شده تا انتشار گازهای گلخانهای از فلر؛ گاز دی اکسید کربن که یکی از عوامل اصلی گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی است در این پالایشگاه به میزان ۷۲ درصد کاهش یابد.
خدری اجرای طرحهای جامع بهینهسازی فرآیندها، ارتقای بهرهوری انرژی و کنترل آلایندهها و طرحهای کاهش فلرینگ را از جمله مهمترین عوامل رسیدن به این دستاورد عنوان کرد.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات فنی، برنامهی کاشت و نگهداری صدها اصله درخت بومی نیز با هدف جبران بخشی از ردپای کربنی و ارتقای کیفیت زیستمحیطی پیرامونی اجرا شده است.
خدری، توسعه پایدار را مسیری بلندمدت دانست که تنها با همکاری، نوآوری و مسئولیتپذیری جمعی میتوان در آن گام برداشت.