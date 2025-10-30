به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: ماموران پلیس فتا شهرستان نجف آباد طی یک هفته گذشته با اقدامات فنی و هوشمندانه پلیسی موفق به بازگشت بیش از یک میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده در فضای مجازی به حساب ۴ شهروند نجف آبادی شدند.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد متهمان از روش‌های متنوع و با سوءاستفاده از اعتماد مردم در خرید‌های اینترنتی و با ترفند‌هایی خاص از حساب شهروندان وجوهی را برداشت می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد توصیه کرد: بر روی پیامک‌ها و لینک‌های جعلی ارسال شده تحت هیچ شرایطی کلیک نکرده و در صورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجهه شدید مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir و یا تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهید.