فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از برگشت یک میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان فضای سایبری در یک هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: ماموران پلیس فتا شهرستان نجف آباد طی یک هفته گذشته با اقدامات فنی و هوشمندانه پلیسی موفق به بازگشت بیش از یک میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده در فضای مجازی به حساب ۴ شهروند نجف آبادی شدند.
وی افزود: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد متهمان از روشهای متنوع و با سوءاستفاده از اعتماد مردم در خریدهای اینترنتی و با ترفندهایی خاص از حساب شهروندان وجوهی را برداشت میکردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد توصیه کرد: بر روی پیامکها و لینکهای جعلی ارسال شده تحت هیچ شرایطی کلیک نکرده و در صورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجهه شدید مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir و یا تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهید.