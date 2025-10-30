دومین نشست کمیسیون کنسولی، حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به اینکه تصویب لایحه ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی مراحل پایانی خود را طی می‌کند گفت: لایحه ایرانیان خارج از کشور با هدف حمایت از حقوق این هموطنان و پیگیری مسائل کنسولی، حقوقی و قضایی آنان و تسهیل تردد اتباع ایرانی خارج از کشور تدوین و به تصویب رسیده است که امیدواریم هر چه زودتر نهایی گردد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با استناد به مواد قانون گذرنامه(۳۴ و ۳۵) افزود: هیچ گونه مجازاتی متوجه افرادی که تا قبل از ابلاغ "قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور" به صورت غیرقانونی یا از مرز‌های غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند، نمی‌باشد.

جلالیان گفت: با توجه به پروژه ایران‌هراسی که غرب در پیش گرفته و اهمیت و اثرگذاری آن بخصوص در رسانه‌ها، وظیفه داریم همه تلاش خود را برای بهبود شاخص‌های حقوق‌بشری و تحقق آن در جامعه به کار بگیریم.

در این نشست همچنین نمایندگان دستگاه‌های متولی، به ارایه پیشنهادات، دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره ایرانیان خارج از کشور و راهکار‌های حمایت از حقوق این افراد پرداختند.