به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عقیل امینی بیان کرد: با تحویل زمین طرح در بنادر ماهیگیری جفره، خورخان و نخل تقی به پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان شیلات ایران، عملیات اجرایی این طرح‌ها آغاز شد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل تکمیل موج‌شکن‌های بندر ماهیگیری جفره در شهرستان بوشهر، ساخت موج‌شکن، اسکله پلکانی و لایروبی بندر ماهیگیری خورخان در شهرستان دیر و لایروبی بندر ماهیگیری نخل تقی در شهرستان عسلویه است.

امینی ادامه داد: اعتبار اولیه اجرای این طرح‌ها پنج هزار میلیارد ریال است و از محل منابع مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی سازمان شیلات ایران تأمین خواهد شد.