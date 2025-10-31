پخش زنده
مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: در مهر امسال عملیات اجرایی سه طرح جدید در بندرهای صیادی جفره بوشهر، خورخان شهرستان دیر و نخل تقی عسلویه با اعتبار ۵ هزار میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عقیل امینی بیان کرد: با تحویل زمین طرح در بنادر ماهیگیری جفره، خورخان و نخل تقی به پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان شیلات ایران، عملیات اجرایی این طرحها آغاز شد.
وی افزود: این طرحها شامل تکمیل موجشکنهای بندر ماهیگیری جفره در شهرستان بوشهر، ساخت موجشکن، اسکله پلکانی و لایروبی بندر ماهیگیری خورخان در شهرستان دیر و لایروبی بندر ماهیگیری نخل تقی در شهرستان عسلویه است.
امینی ادامه داد: اعتبار اولیه اجرای این طرحها پنج هزار میلیارد ریال است و از محل منابع مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی سازمان شیلات ایران تأمین خواهد شد.