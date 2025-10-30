

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ، امین ناجی با اعلام این خبر اعلام کرد: با هدف رفع مشکل مدارک تحصیلی دانشجویان بین‌المللی، این دانشگاه با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال تکمیل مراحل قانونی و اخذ مجوز‌های لازم است تا این مسئله به‌صورت کامل و پایدار حل شود.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: برای حل این موضوع، تمام مدیران و کارشناسان بخش‌های ذی‌ربط گرد هم آمدند تا مراحل صدور مجوز تکمیل شود.

وی گفت: در این مدت تعدادی از فارغ‌التحصیلان درخواست دریافت مدرک داشتند، اما از آنجا که صدور مدرک بدون «کد صحت» امکان‌پذیر نبود، موضوع به وزیر علوم منعکس شد. اکنون نیز جلسات کارشناسی در حال برگزاری و رایزنی‌ها برای رفع موانع در حال بررسی و انجام است تا تمام مراحل قانونی از ابتدا تا انتها تکمیل شود.

رئیس دانشگاه پیام‌نور با بیان اینکه هیچ یک از کد‌های دانشجویی حذف نشده است، گفت: تنها فعالیت برخی از پرونده‌ها تا زمان تعیین تکلیف نهایی به‌صورت موقت متوقف شده است.

امین ناجی با اشاره به دغدغه دانشجویان بین‌المللی تأکید کرد: ممکن است در این زمینه برخی برداشت‌های غیرواقعی یا هیجانی مطرح شده باشد، اما دانشگاه پیام‌نور تلاش دارد تا با هماهنگی وزارت علوم، این مشکل را به‌صورت بنیادی و قانونی برطرف کند.

وی با بیان اینکه برخی دانشجویان قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند، تصریح کرد: حل این مسئله باید به‌گونه‌ای باشد که مدارک صادر شده دارای تأییدیه کامل از تمام بخش‌های آموزش عالی کشور باشد.

امین ناجی در ادامه گفت: جلسات متعددی میان وزارت علوم و دانشگاه پیام‌نور برگزار شده و تصمیم‌ها باید به نحوی اتخاذ شود که مشکلات گذشته نیز مرتفع شود.

وی درباره پیشینه این موضوع توضیح داد: فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه پیام‌نور از سال ۱۳۸۶ با مجوز رسمی وزارت علوم آغاز شد و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز پذیرش دانشجو بر اساس همان مجوز‌ها ادامه یافت، اما بررسی‌های بعدی نشان داد برخی مراحل اداری و مجوز‌های مرتبط به‌طور کامل انجام نشده است.

رئیس دانشگاه پیام‌نور خاطرنشان کرد: پس از اعلام گزارش‌ها در زمان تصدی مسئولیت رئیس پیشین دانشگاه، دستور توقف جذب دانشجوی جدید تا زمان تکمیل مجوز‌ها صادر شد و در حال حاضر نیز دانشگاه در همکاری با وزارت علوم در حال رفع کامل این نواقص است.

یادآوری می شود ؛ روز گذشته رئیس‌جمهور در نشست بررسی گزارش عملکرد دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان از رؤسای دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان خواست تا ظرف مدت یک هفته، طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود این دو دانشگاه تهیه و به دولت ارائه کنند.