به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان، هدف از این بازدید، را بررسی ظرفیت‌های فنی و اقتصادی مجموعه در راستای گسترش همکاری‌های مشترک برای توسعه صنعت حمل‌ونقل ریلی استان عنوان کرد.

سعیدی افزود«سازمان همیاری شهرداری‌های استان با تکیه بر پشتوانه شهرداری‌ها و ظرفیت‌های موجود، ورود به صنعت حمل‌ونقل و به‌ویژه صنعت ریلی را در برنامه توسعه‌ای خود قرار داده است. بازدید امروز، ارزیابی فنی و اقتصادی از کارخانه پلور سبز بود تا بتوانیم از توان بومی استان برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل مسافر و بار استفاده کنیم.

وی افزود:هدف اولیه ما ساخت یک رام قطار با چهارده واگن است و امیدواریم همکاری‌ها در حوزه حمل بار نیز ادامه یابد.»

سجادی، معاون مهندسی پلور سبز، نیز با اشاره به توانمندی‌های این مجموعه گفت:«پلور سبز یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ناوگان ریلی کشور است گفت پیش‌بینی ما تولید بیست واگن مسافری و صد واگن باری در همکاری با سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان است.

وی افزود این واگن‌ها دارای سیستم ترمز خارجی، تهویه اتوماتیک و تجهیزات بهداشتی سپتیک هستند و با استانداردهای جهانی مطابقت دارند.»

مهندس کریمی‌نیک، مدیر پروژه پلور سبز، با بیان اینکه این کارخانه مصداق واقعی تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت:«در پلور سبز، بخش عمده نیازهای تولید در داخل تأمین می‌شود و وابستگی به واردات کاهش یافته است. با حمایت مسئولان استان و سازمان همیاری، می‌توانیم نیازهای ناوگان ریلی مسافری، مترو و باری استان و کشور را در داخل برطرف کنیم.»