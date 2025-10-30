آیین شکرانه برداشت نیشکر امروز در کشت و صنعت دهخدا و با حضور معاون اجرایی رییس جمهور و استاندار خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عملیات برداشت نیشکر هر ساله از اواخر مهرماه آغاز می‌شود و تا اواسط فروردین‌ماه سال آینده ادامه دارد. این عملیات بزرگترین عملیات متمرکز برداشت در بخش کشاورزی کشور است که ۱۰۰ درصد به شکل ماشینی و با دستگاه‌های برداشت نیشکر به نام «هاروستر» انجام می‌شود.

جشن دعای برداشت هر ساله با آغاز ورود ماشین آلات و ادوات کشاورزی به مزارع جهت برداشت محصول برگزار می‌گردد که در این مراسم با خواندن دعای شکرانه، دست به دعا گرفته تا ضمن داشتن سالی پر بار، شاهد کمترین حوادث باشیم.

مزارع نیشکر استان در شهرستان‌های خرمشهر، شادگان، کارون، اهواز، باوی، شوش و شوشتر واقع شده‌اند. ظرفیت اسمی هر یک از واحد‌های هشت‌گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۱۰۰ هزار تن شکر است.

شرکت دهخدا با هدف تامین بخشی از نیاز‌های جامعه به ویژه منطقه به مواد غذایی و دیگر مواد برداشت از نیشکر و ایجاد اشتغال و تولید راه اندازی شده است.

اراضی این کشت و صنعت ۱۱ هزار و ۳۶۹ هکتار و ظرفیت اسمی تولید در آن به ترتیب یکصد هزارتن شکر خام، ۱۷۵ هزارتن شکر سفید، ۳۰ تا ۳۸ هزارتن ملاس و فرآورده‌های آن و ۳۳۰ هزارتن باگاس بوده که زمینه ساز ایجاد گروه بزرگی از صنایع پایین دستی صنعت نیشکر برای تکمیل زنجیره ارزش این صنعت شده است.

شرکت توسعه نیشکر با تولید بیش از ۴۰ درصد شکر موردنیاز کشور، از ظرفیت بالایی برای رساندن کشور به خودکفایی در تولید این محصول راهبردی برخوردار است.

از مجموع بیش از ۱۴ میلیون تُن محصولات زراعی و باغی خوزستان که باعث شده این استان در صدر تولیدکنندگان کشاورزی کشور قرار بگیرد، بیش از هفت میلیون تُن آن نیشکر است.