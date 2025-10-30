به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این جشنواره مطبوعات از خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد کرمان و جنوب کرمان حضور داشتند.

استاندار در این مراسم با گرامی‌داشت یاد و خاطره پدر علم ارتباطات در استان پروفسور کاظم معتمدنژاد به نقش رسانه‌ای و مطبوعات به منظور آگاهی بخشی و پیام رسانی به مردم جامعه

اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان یک پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند.

هاشمی برگزاری این جشنواره را یک اقدام مهم و فرهنگی در استان عنوان کرد و گفت: از ۱۱ پدر علم در کشور، پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات که فرزند این استان است

وی با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایران جانِ خراسان جنوبی از ۱۷ آبان به مدت یک هفته، گفت: باید از این فرصت استفاده کنیم و امکانات و استعداد‌ها و توانمندی‌ها را در شبکه‌های مختلف مطرح کنیم و خراسان جنوبی که به عنوان یک استان فرهنگی دینی تدینی و قطب برخی از محصولات کشاورزی است را بیش از گذشته معرفی کنیم.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم گفت: فراخوان ارسال مقالات از فروردین سال جاری شروع شده و تعداد ۴۴۷ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال و پس از بررسی هیئت داوران ۳۲ اثر به مرحله اخذ جایزه رسیدند.

رمضانی افزود: آثار ارائه شده در زمینه‌های سرمقاله، گزارش، مصاحبه‌ها، تیتر، خبر و عکس است که شرکت کنندگان موفق به دریافت جایزه در این بخش‌ها شدند.