رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، در پیامی، پدافند غیر عامل را در هندسه کلان قدرت ملی، برآمده از عقلانیت دفاعی و تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری دانست.

پدافند غیرعامل، تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است

پدافند غیرعامل، تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، امیر دریادار حبیب ‌ الله سیاری به مناسبت هشتم آبان روز پدافند غیرعامل، پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همرزم ارجمند سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی

ریاست محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور

سلام علیکم؛

هشتم آبان ماه؛ روز پدافند غیر عامل یادآور نگاهی ژرف و تمدن ‌ ساز به مقوله دفاع و امنیت ملی است، نگاهی که از مرزهای تاکتیک گذشته و به افق های راهبرد آینده پژوهی و هوشمند ‌ سازی دفاعی دست یافته است .

پدافند غیر عامل در هندسه کلان قدرت ملی، برآمده از عقلانیت دفاعی و تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است، نه صرفا ابزاری برای مقابله با تهدید، بلکه فلسفه ‌ ای برای مصون ‌ سازی زیرساخت ‌ ها، استمرار کارکرد نظام حیاتی کشور و استقرار آرامش پایدار در متن توسعه ملی و سازوکاری است که با اتکاء بر اصول بازدارندگی غیر مسلحانه مدیریت ریسک و مهندسی تاب ‌ آوری زیرساختی، مفهوم دفاع را از میدان نبرد به متن زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امتداد داده و امنیت را در قامت تاب ‌ آوری هوشمند، بازدارندگی موثر و آرامش پایدار ملت معنا می ‌ کند .

در روزگاری که تهدید چهره ‌ های متکثر، پیچیده و ترکیبی یافته است، نقش بی ‌ بدیل آن سازمان سترگ در طراحی و اجرای سیاست ‌ های کلان مصون ‌ سازی کشور در برابر تهدیدات نوین، از جمله تهدیدات سایبری، زیستی، شناختی، فناورانه و ... مصداق بارز تحقق دفاع همه جانبه پایدار و مردم پایه است .

ضمن قدردانی و تشکر از زحمات همه مجاهدان این عرصه جهاد خاموش، فرا رسیدن هشتم آبان ماه روز پدافند غیر عامل را به جنابعالی و تمامی تلاش ‌ گران شبکه پدافند غیر عامل کشور که روحیه امید و آرامش را در جامعه پایدار نموده ‌ اند، تبریک و تهنیت عرض می ‌ نمایم و از درگاه خداوند متعال، توفيق تداوم خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مسئلت دارم.