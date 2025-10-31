پخش زنده
اهمیت اجرای سند تحول بنیادین و توجه به تربیت تمامساحتی دانشآموزان از اولویتهای آموزش و پرورش استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در سیزدهمین سفر شهرستانی به شهرستان اردستان از مدارس منطقه زواره بازدید کرد و در جریان وضعیت آموزشی در این منطقه قرار گرفت.
محمدرضا نظریان در نشست با مدیران مدارس زواره با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از تلاشهای مدیران خطاب به معلمان و کارکنان آموزش و پرورش زواره، بر اهمیت اجرای سند تحول بنیادین و توجه به تربیت تمامساحتی دانشآموزان تأکید کرد.
وی، تامین نیروی انسانی و توسعه سرانه ورزشی را از اولویتهای آموزش وپرورش در مناطق استان بیان کرد و گفت: تمام دغدغههای مدیران آموزشی زواره در زمینه تامین نیروی انسانی، مشاور، بودجه و توسعه سرانه ورزشی پیگیری خواهد شد.