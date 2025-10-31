پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر گفت: اجرای طرح هر مدرسه یک مدرس پدافند غیرعامل در استان اجرایی شده است و میتوان آن را در مراکز تحقیقاتی نیز بومیسازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدجواد لقمانزاده اظهار داشت: پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که تهدیدات امنیت غذایی، منابع تولید و زیرساختهای زیستی را هدف قرار میدهد.
وی افزود: پیشنهاد میشود در هر فصل، نشستهای تخصصی پدافند غیرعامل در مرکز برگزار شود تا زمینهساز همافزایی علمی و اجرایی گردد.
لقمانزاده با اشاره به ظرفیتهای علمی مرکز تحقیقات بوشهر گفت: در صورت وجود مدرسان متخصص در حوزه پدافند زیستی، معرفی آنان میتواند به توسعه همکاریهای علمی و اجرایی کمک کند.
وی گفت: همچنین در موضوعاتی نظیر حفاظت از منابع آب و خاک و صیانت از منابع تولید غذا، نقش مراکز تحقیقاتی بسیار کلیدی است.
لقمانزاده ادامه داد: از فروردین ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۱۲۰ مورد امنسازی در حوزه پدافند غیرعامل در سطح استان انجام شده است که نشاندهنده اهتمام جدی در این زمینه است.
وی اظهار داشت: دستورالعملهای متعددی با نام شهدای گرانقدر تدوین شدهاند که از نگارش علمی و اجرایی مطلوبی برخوردارند و لازم است در اجرای آنها اهتمام ویژهای صورت گیرد.