تاکید چین بر ضرورت پایبندی آمریکا به رژیم عدم اشاعه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تعهدات خود ذیل پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای عمل کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چین امیدوار است آمریکا به تعهدات خود ذیل پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای عمل کند و به توقف آزمایش‌های اتمی پایبند باشد چین امیدوار است آمریکا از رژیم بین‌المللی کنترل تسلیحات اتمی و عدم اشاعه و همچنین تعادل راهبردی جهانی حمایت کند.