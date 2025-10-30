پخش زنده
امروز: -
وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تعهدات خود ذیل پیمان جامع منع آزمایشهای هستهای عمل کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تعهدات خود ذیل پیمان جامع منع آزمایشهای هستهای عمل کند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: «چین امیدوار است آمریکا به تعهدات خود ذیل پیمان جامع منع آزمایشهای هستهای عمل کند و به توقف آزمایشهای اتمی پایبند باشد چین امیدوار است آمریکا از رژیم بینالمللی کنترل تسلیحات اتمی و عدم اشاعه و همچنین تعادل راهبردی جهانی حمایت کند.