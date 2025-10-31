سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در بازدید از بنادر دیر و کنگان، طرح‌های عمرانی بندری، روند تخلیه و بارگیری کالا و طرح‌های سرمایه‌گذاری دریایی بررسی و تصمیم‌های مهمی برای توسعه زیرساخت‌ها، گردشگری دریایی و رفع مشکلات تجار و بازرگانان گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده اظهار داشت: در روند بازدید میدانی از بنادر جنوبی شامل دیر و کنگان طرح‌های جدید ساخت و همچنین زیرساخت‌های بندری مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: عملیات اصلاح و بهسازی موج‌شکن بندر کنگان نیز با هدف افزایش ایمنی دریانوردی و رضایت فعالان حوزه دریا در دستور کار قرار دارد و با اجرای این طرح، شرایط پهلوگیری شناور‌ها بهبود می‌یابد.

ارجمندزاده افزود: در دیدار با بازرگانان بنادر جنوبی استان، مسائل و مشکلات مربوط به روند ترخیص کالا و تسریع در فرآیند‌های بندری بررسی شد تا زمینه تسهیل فعالیت‌های تجاری فراهم شود.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان ادامه داد: همچنین در نشست‌های جداگانه با فرمانداران شهرستان‌های دیر و کنگان، مطالبات و برنامه‌های توسعه‌ای این شهرستان‌ها در حوزه بنادر و دریانوردی مورد بررسی قرار گرفت.

ارجمندزاده گفت: در راستای توسعه سرمایه‌گذاری با محوریت گردشگری دریایی، تصمیم‌های مؤثری گرفته شده است تا زمینه حضور بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری دریایی در بنادر جنوبی استان فراهم شود.