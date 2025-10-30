با برقراری پرواز مستقیم هواپیمایی ایران ایر میان کویته و زاهدان، ارتباط هوایی دو مرکز بلوچستان ایران و پاکستان رسماً آغاز شد.

ایجاد مسیر تازه برای تقویت تجارت و گردشگری میان ایران و پاکستان

ایجاد مسیر تازه برای تقویت تجارت و گردشگری میان ایران و پاکستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ با برقراری پرواز مستقیم هواپیمایی ایران ایر میان کویته و زاهدان مسیر تازه‌ای برای تقویت تجارت، زیارت و گردشگری میان دو کشور همسایه گشوده شد.

مراسم رسمی افتتاح این پرواز در فرودگاه بین‌المللی کویته با حضور «جعفر خان مندوخیل» حکمران ایالت بلوچستان، «محمد کریمی تودشکی» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات، بازرگانان و فعالان گردشگری دو کشور برگزار شد.

سخنرانان در این رویداد با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو ملت، تاکید کردند، این مسیر هوایی جدید می‌تواند رفت‌وآمد زائران، بازرگانان و گردشگران را تسهیل کند و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را به سطح تازه‌ای برساند.

راه‌اندازی پرواز کویته – زاهدان در حالی انجام می‌شود که در ماه‌های اخیر تعداد پرواز‌های مستقیم میان ایران و پاکستان به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

بیش از ۱۵ پرواز هفتگی از شهر‌های مختلف پاکستان از جمله اسلام‌آباد، لاهور، کراچی و کویته به شهر‌های مشهد، تهران و زاهدان انجام می‌شود؛ روندی که نشانه‌ای از گسترش روابط دوستانه و رو به رشد دو کشور همسایه است.

این مسیر هوایی تازه، نه تنها زمان سفر میان دو شهر را به کمتر از یک ساعت کاهش می‌دهد بلکه فرصت تازه‌ای برای افزایش مبادلات تجاری مرزی، توسعه گردشگری مذهبی و مردمی و ارتباط نزدیک‌تر دو ملت برادر ایران و پاکستان فراهم می‌کند.