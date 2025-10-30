در بیست سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی در بن ۵۲ تیم در گروه‌های دونفره از استان چهارمحال و بختیاری با هم رقابت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیست سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی در چهار رشته شیمی، فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی با حضور ۷۰ دانش آموز در قالب ۵۲ تیم در گروه‌های دونفره از استان به میزبانی شهرستان بن برگزار شد

دبیرخانه دائمی علوم آزمایشگاهی استان در شهرستان بن قرار دارد.

این رقابت‌ها بصورت عملی و کتبی برگزار و سه تیم برتر به مرحله کشوری که در استان ایلام برگزار خواهد شد راه می‌یابند.