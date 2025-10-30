۱۸ سری جهیزیه به ارزش تقریبی ۹ میلیارد ریال به زوجهای جوان تحت پوشش بهزیستی در سبزوار اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، در مراسمی با حضور خیران و خانواده های نوعروسان، ۱۸ سری جهیزیه به ارزش تقریبی ۹ میلیارد ریال در اداره بهزیستی شهرستان سبزوار به زوجهای جوان اهدا شد.

این مراسم که با هدف حمایت از بنیان خانواده و تقویت روحیه همیاری برگزار شد.

کاظم شبانی رئیس اداره بهزیستی سبزوار در این مراسم با تجلیل از اقدام خداپسندانه خیران، بر ادامه یافتن این برنامه ها و نقش آن در تحکیم بنیان خانواده ها تأکید کرد.

وی با اعلام اینکه مجموع ارزش این جهیزیه ها بالغ بر ۹ میلیارد ریال بوده است، این اقدام را نمادی بارز از همبستگی اجتماعی و مسؤولیت پذیری شهروندان در قبال هم نوعان دانست.