به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر مینایی اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، چهار حلقه چاه غیرمجاز که حفاری آنها به‌صورت شبانه انجام شده بود، شناسایی و عملیات پرکردن آنها به انجام رسید.

وی افزود: حفاران متخلف برای پنهان‌سازی این چاه‌ها از شیوه‌های مختلفی از جمله پوشاندن دهانه چاه در عمق حدود ۱۲ متری زمین استفاده کرده بودند؛ اقدامی که در جریان پایش میدانی کارشناسان مدیریت منابع آب شهرستان دشتستان شناسایی و مستندسازی شد.

مینایی تأکید کرد: کاهش محسوس بارندگی‌ها در ماه‌های اخیر، فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است؛ منابعی که از یک‌سو به‌دلیل افت جدی تغذیه طبیعی در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر، برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز، شرایط این سفره‌ها را به مرز بحران رسانده است.

وی افزود: استمرار طرح برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نظارت بر میزان برداشت از چاه‌های دارای پروانه قانونی از برنامه‌های مهم مدیریت منابع آب در سال آبی جاری است تا ضمن جلوگیری از تخلیه بی‌رویه سفره‌های آب زیرزمینی، سهمیه مجاز بهره‌برداران نیز به‌صورت هدفمند و عادلانه مدیریت شود.