دبیر ستاد جمعیت کشور اعلام کرد: با هدف حمایت از خانواده و فرزندآوری، کارت امید با شارژ ماهیانه دو میلیون تومان به مادران همه دهک‌ها تعلق خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد جمعیت کشور در همایش بزرگ بانوان فاطمی، مدافعان حریم خانواده در قائم شهر، فراگیر شدن کاهش جمعیت در دنیا را یکی از چالش‌ها و مشکلات امروز جهان دانست و گفت: حدود ۹۰ کشور جهان مبتلا به کاهش جمعیت هستند که با تداوم این روند، تعداد کشور‌های مبتلا به کاهش جمعیت تا ۲۰ سال آینده به ۱۳۰ کشور بالغ خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تنها کشور پایدار و برخوردار از افزایش آمار جمعیتی آفریقای جنوبی صحرا است، افزود: نخستین فردی که زنگ خطر کاهش جمعیت را در کشور ما به صدا درآورد مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ بود و توصیه فرمودند با رفع موانع افزایش موالید، جمعیت ۸۶ میلیونی کشور بایستی به ۱۵۰ میلیون نفر برسد.

مرضیه وحید دستجردی، متناسب سازی اعتبارات و تسهیلات به موازات اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت و ایجاد اشتغال، درآمد پایدار و مسکن را لازمه دسترسی آسان جوانان به ازدواج دانست تا با تحقق آن نرخ جمعیت کشور به سطح ایده آل خواهد رسید.

دبیر ستاد جمعیت کشور، آسیب شناسی در مقوله کاهش جمعیت و فرهنگ سازی با استفاده از ابزار هنر و رسانه‌ها و مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها ونیز حل مشکلات اقتصادی و ترویج جذابیت‌های ازدواج در رفع موانع پیش پای جوانان را از الزامات اساسی برای ایجاد و تحکیم خانواده‌ها و فرزندآوری در افزایش جوانی جمعیت عنوان کرد.

مرضیه وحید دستجردی از برگزاری روز جایزه ملی جمعیت در کشور خبر داد و گفت: با هدف حمایت و قدرشناسی از نهاد‌های مردمی و کنشگران جمعیت و گروه‌ها و رسانه‌های موثر و استانداران و مدیران موفق و حامی افزایش جمعیت، این روز ملی در ۲۴ آبان در سالن اجلاس سران تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: در روز جایزه ملی جمعیت از جهادگران و مجاهدین خانواده وجمعیت از صاحبان ایده و فعالان عرصه هنر و سازندگان فیلم‌های کوتاه پنج دقیقه‌ای و عکس‌ها در حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری که در ترویج فرهنگ افزایش جمعیت تاثیرگذارند تجلیل خواهد شد.

اعطای کارت امید به مادران فرزندآور از فروردین ۱۴۰۵

دبیر ستاد جمعیت کشور همچنین از اعطای کارت امید به مادران فرزند آور کشور خبر داد و گفت: از سال آینده مادرانی که از تاریخ یکم فروردین سال ۱۴۰۵ فرزند به دنیا می‌آورند کارت امید دریافت خواهند کرد.

مرضیه وحید دستجردی یادآور شد: در این اقدام تشویقی و حمایتی که مختص مادران است به مدت دو سال و ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان بابت هزینه پوشاک و خوراک هر فرزند در کارت مادران شارژ خواهد شد و این کارت به مادران همه دهک‌ها تعلق می‌گیرد.

در این همایش که آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر، مسئول بسیج جامعه زنان مازندران، فرمانده سپاه پاسداران ناحیه قائم شهر و جمعی از دیگر مسئولان شهرستان حضور داشتند با اهدای لوح سپاس و هدایا از مادران دارای پنج فرزند به بالا و فعالان و کنشگران عرصه افزایش جمعیت قدردانی شد.